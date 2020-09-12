Украина

Нападающий киевлян прокомментировал игру, которая закончилсь ничьей.

Динамо в поединке второго тура чемпионата Украины принимало на своем поле Десну и не смогло добиться победы. Команды не открыли счет за девяносто минут времени. Жерсон Родригес считает, что соперник оборонялся всем составом.

"Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали мяч Десне и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите и было тяжело забить гол, но впереди ответственная игра Лиги чемпионов против АЗ. Нужно забыть поединок с Десной и переключить свой фокус на матч, который состоится уже во вторник. Настроение не самое лучшее, мы не выиграли, но нужно продолжать работать и сохранять фокус на игру с АЗ.

Почему не удалось обыграть Десну? Я не знаю, но нам тяжело было играть с Десной, они хорошо оборонялись. Мы выходили на игру с настроем на победу и забить голы, нужно сохранить этот настрой и на вторник. Впереди важная игра и должны одержать победу", — приводит слова Родригеса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор поединка Динамо — Десна.