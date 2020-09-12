Украина

Защитник киевлян прокомментировал игру против "северян".

Динамо не смогло обыграть Десну в поединке второго тура чемпионата Украины. Александр Караваев расстроился, что киевляне так и не смогли реализовать свои моменты.

"В принципе, нашей игрой, построением и структурой, которой мы придерживались, я доволен. У нас многое получалось, мы полностью контролировали игру и особо не давали ничего сделать соперникам. Здорово выходили из-под прессинга и создали очень много моментов, должны были забивать в первом тайме минимум два-три гола.

Конечно же, неприятно откладывается то, что мы не забиваем мячи, которые должны были. Потому что моментов очень много.

Отлично. Каждый понимает, как действовать на своей позиции. Нам это объясняют, а для нас главное — впитывать и выполнять на поле. То, что нам говорят, мы и делаем — и у нас получается. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, только добавились результаты", — приводит слова Караваева официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор поединка Динамо — Десна.