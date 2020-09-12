Украина

Защитник киевлян прокомментировал игру против Десны.

Динамо оступилось в поединке второго тура против Десны, сыграв в нулевую ничью. Виталий Миколенко считает, что команде просто не удалось реализовать свои моменты.

"Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

У Десны также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

АЗ? Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ожидает матч Лиги чемпионов", — приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор поединка Динамо — Десна.