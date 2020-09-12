Президент Украины приурочил награждение ко Дню физической культуры и спорта.
Роман Зозуля, фото Альбасете
12 сентября 2020, 10:28
Владимир Зеленский в честь Дня физической культуры и спорта наградил спортсменов орденами, сообщает официальный сайт президента Украины.
Игорь Беланов получил орден Ярослава Мудрого V степени, ранее выступавший за Динамо и СССР.
Нападающий Альбасете Роман Зозуля, в свою очередь, получил орден За заслуги III степени.
Напомним, что украинский нападающий получил награду Trofeo Garra от Альбасете.