Владимир Зеленский в честь Дня физической культуры и спорта наградил спортсменов орденами, сообщает официальный сайт президента Украины.

Игорь Беланов получил орден Ярослава Мудрого V степени, ранее выступавший за Динамо и СССР.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля, в свою очередь, получил орден За заслуги III степени.

Напомним, что украинский нападающий получил награду Trofeo Garra от Альбасете.