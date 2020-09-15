Украина

В третьем туре чемпионата Украины болельщики смогут поддержать Зарю в матче против Шахтера.

Встреча бронзового призера чемпионата Украины с чемпионом состоится в присутствии зрителей — сообщил официальный сайт Зари.

Вход на стадион и пребывание там разрешается только в масках, расстояние между зрителями не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Также все болельщики обязаны иметь при себе удостоверения личности.

Цена билетов на Славутич-Арену — 50 и 100 гривен.

Матч Заря — Шахтер состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

Ранее сообщалось, что матч Александрия — Ворскла также пройдет со зрителями.