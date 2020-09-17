Украина

Луганчане договорились Аллахьяру Сайядманешу.

Нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш может стать игроком Зари, сообщает портал Asist Analiz.

Луганский клуб договорился об аренде иранского форварда и должен подписать его в ближайшее время. Соглашение между клубами будет рассчитан на полтора года.

Фенербахче приобрел Сайядманеша у Эстегляля за 750 тысяч евро летом 2019-го и отправил в аренду в Истанбулспор, где он отыграл 11 матчей и забил один гол. Во второй половине прошлого сезона 19-летнйи игрок провел 3 поединка в футболке "канареек".

Ранее сообщалось, что Заря отправила в аренду в Ингулец полузащитника Владимира Белоцерковца.