Украина: Вторая лига

Молодой вратарь присоединился клубу из Запорожья.

Голкипер Зари Даниил Хмеловский перешел в Металлург, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Молодой вратарь присоединился к запорожцам на правах годичной аренды.

Хмеловский пока не провел ни одного поединка в составе Зари. Луганчане рассчитывают, что аренда в запорожский клуб должна помочь 21-летнему стражу ворот сделать следующий шаг в карьере.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером Металлурга стал Владимир Микитин.