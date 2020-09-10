Молодой вратарь присоединился клубу из Запорожья.
Даниил Хмеловский, ФК Заря
10 сентября 2020, 14:42
Голкипер Зари Даниил Хмеловский перешел в Металлург, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Молодой вратарь присоединился к запорожцам на правах годичной аренды.
Хмеловский пока не провел ни одного поединка в составе Зари. Луганчане рассчитывают, что аренда в запорожский клуб должна помочь 21-летнему стражу ворот сделать следующий шаг в карьере.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером Металлурга стал Владимир Микитин.