Украина

Главный тренер Мариуполя — о матче против Днепра-1.

Мариуполь обыграл Днепр-1 на выезде в третьем туре украинской Премьер-лиги. Ход встречи прокомментировал Остап Маркевич.

"Матч был очень напряженным. Днепр-1 — очень хорошая и организованная команда. Она играет по не совсем традиционной схеме. В процессе подготовки мы довольно много времени потратили на то, чтобы понять, как нам необходимо защищаться.

Считаю, что мы неплохо с справились с этой задачей. Но учитывая квалификацию и подбор исполнителей у Днепра-1, нам не всегда удавалось своевременно перестраиваться и блокировать фланговые атаки соперника. Поэтому результат для нас хороший, но нам еще много над чем надо работать. У нас молодая команда, которой необходимо время, приобрести опыт. Также нам надо быть смелее с мячом. Повторюсь, молодые ребята со временем приобретут уверенность".

О задаче на сезон:

"Задача у нас одна – играть в футбол, который нравился бы болельщикам. Чтобы, когда нормализуется ситуация в мире и Украине, болельщики бы ходили на нашу игру".

О концовке матча против Днепра-1:

"Мне кажется, что судья очень грамотно отсудил игру. Реплики всегда есть. Это нормальный процесс. Все хотят выиграть. И когда идет такой накал, как сегодня, обычно ты начинаешь искать, что тебе мешает добиться успеха. Это нормально. Но, повторюсь, судья отсудил уверенно", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1.