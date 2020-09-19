Украина

Хавбек открыл счет в поединке с днепрянами ударом в девятку.

В матче 3-го тура УПЛ Мариуполь обыграл на выезде Днепр-1 со счетом 2:1. Счет в поединке на 27-й минуте эффектным ударом открыл полузащитник Артем Бондаренко.

Получив мяч в центре поля, арендованный у Шахтера хавбек обыгрался с партнером по команде и после сольного прохода отправил мяч в девятку дальним ударом.



Бондаренко присоединился к Мариуполю в августе этого года на правах аренды. В футболке приазовцев 20-летний игрок провел 3 поединка, отличившись одним голом.