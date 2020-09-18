Украина

Полузащитник киевлян восстановился после повреждения.

Динамо провело тренировку в рамках подготовки к поединку третьего тура чемпионата Украины против Львова.

В общую группу киевлян вернулся Виктор Цыганков, который пропускал матч против АЗ из-за повреждения.

Подопечные Мирчи Луческу после двух туров набрали четыре балла и находятся на второй строчке турнирной таблицы.

Матч Динамо — Львов состоится в субботу, 19 сентября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.