Украина

Наставник Львова высказался о поражении от Динамо в матче УПЛ.

Динамо с трудом обыграло ПФК Львов в матче третьего тура чемпионата Украины. Главный тренер львовской команды Георгий Цецадзе прокомментировал результат встречи и игру своих подопечных.

"Что тут говорить. К сожалению, проиграли. В первую очередь, поздравляю Динамо с победой и желаю команде успешного выступления в Лиге чемпионов. А о проигранном матче много не скажешь".

"Мы создаем новую команду. И еще даже не закончили подбор игроков. Ждем футболистов почти на всех позициях. Наша задача — создать конкурентную команду, чтобы достойно выступать в чемпионате Украины и выходить на каждый матч с целью победить. Пока не получается. А что касается турнирных задач, то скажу так — чем больше будет побед, тем лучше".

"Нам не хватило комбинационной игры в атаке. Мы работаем над этим. Но могу похвалить своих футболистов за игру в обороне. Тут у них все получилось, за исключением последних минут матча. А в атаке, конечно, получалось не все. Но мы продолжаем работать, и, надеюсь, уже скоро улучшим свою игру", — приводит слова Цецадзе официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Львов на Football.ua.