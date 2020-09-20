Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Ворскла добыла победу над Александрией (2:0), благодаря чему полтавчанам удалось закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

Подопечные Юрия Максимова отправили в ворота соперника два безответных гола, авторами которых стали Степанюк и Пуцлин.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия — Ворскла:

Александрия — Ворскла 0:2

Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко (Задерака, 64) — Банада, Гречишкин, Грицук (Устименко, 64) — Лучкевич (Стецьков, 77), Ситало (Безбородько, 64), Мишенко (Третьяков, 56)

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин (Сапай, 88), Кане (Пешич, 88), Якубу (Ребенок, 89) — Кулач (Васин, 71), Степанюк (Щербак, 67)

Предупреждения: Мишенко, Мирошниченко, Пашаев, Банада — Пуцлин, Кане, Кулач, Пешич