Украина

Наставник Десны высказался о ничьей с Ингульцом и вероятном уходе своего ключевого форварда в Сент-Трюйден.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Десна сыграла вничью с Ингульцом (1:1). Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь прокомментировал результат встречи.

"Немного расстроены, потому что хотели все же выиграть и получить 3 очка. Рад, что игра наконец прошла со зрителями. Приятно, что болельщики возвращаются. Что касается ничьей, то соперник опытный, дисциплинированный, потому так. И мы, и хозяева не сильно расстроились".

Кроме того, украинский специалист высказался о возможном уходе ключевого форварда своей команды Александра Филиппова в Сент-Трюйден. Футболист уже был в Бельгии и прошел медицинское обследование.

"Трансфер Филиппова еще не состоялся он, но, скорее всего, состоится в понедельник. Конечно, ни один тренер не будет доволен, когда ведущий игрок уходит. Он вроде не собирался уходить, но, возможно, из Бельгии быстрее попадет в сборную. Мы ему этого желаем, он добросовестно отработал свое время здесь. Удачи ему", — заявил Рябоконь на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре УПЛ Ингулец из Петрово ожидает гостевое противостояние с ковалевским Колосом, а черниговская Десна на своем поле встретится со львовским Рухом.