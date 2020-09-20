Украина

Украинский форвард продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Нападающий Десны Александр Филиппов стал игроком бельгийского Сент-Трюйдена. Официального подтверждения данной информации еще не было, однако об этом сообщает портал Transfermarkt.

Источник утверждает, что на продаже 27-летнего форварда черниговский клуб заработал 1,5 миллиона евро.

Филиппов, в свою очередь, подписал с Сент-Трюйденом контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что украинский форвард уже прилетал в Бельгию, где успешно прошел медосмотр в новом клубе. В последнем матче УПЛ против Ингульца Александр отсутствовал в заявке Десны.