Тренер Колоса остался доволен игрой команды против Руха.
Руслан Костышин, фото ФК Колос
20 сентября 2020, 23:38
Руслан Костышин похвалил игроков Колоса после победы над Рухом в третьем туре чемпионата Украины.
"Я доволен отношением своих футболистов к игре, – цитирует тренера Колоса официальный сайт клуба. – Мы провели серьезную ротацию состава. Кроме Волынца и Гавриши выходили футболисты, которые не были в основном составе матча против Ариса".
"При этом командная игра совершенно не пострадала. Вышли другие футболисты, но Колос выглядел так же, как и всегда. Никакого хаоса на поле не было".
После трех туров Колос, одержав две победы и потерпев одно поражение, занимает третью строчку в турнирной таблице.