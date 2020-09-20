Украина

Тренер Колоса остался доволен игрой команды против Руха.

Руслан Костышин похвалил игроков Колоса после победы над Рухом в третьем туре чемпионата Украины.

"Я доволен отношением своих футболистов к игре, – цитирует тренера Колоса официальный сайт клуба. – Мы провели серьезную ротацию состава. Кроме Волынца и Гавриши выходили футболисты, которые не были в основном составе матча против Ариса".

"При этом командная игра совершенно не пострадала. Вышли другие футболисты, но Колос выглядел так же, как и всегда. Никакого хаоса на поле не было".

После трех туров Колос, одержав две победы и потерпев одно поражение, занимает третью строчку в турнирной таблице.