Вашему вниманию видео обзор матча 3-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Колос
20 сентября 2020, 23:25
В третьем туре УПЛ новичок элитного дивизиона Рух проиграл Колосу, представляющему Украину в Лиге Европы, сумев забить лишь мяч престижа, уступая по ходу встречи 0:2.
Рух — Колос 1:2
Голы: Русин, 90+5 — Морозко, 5, 20
Рух: Бандура — Стаменкович, Дуць (Кухарук, 46), Парамонов — Копина (Русин, 88), Глига, Мартынюк, Заставный — Мысык (Кондраков, 72) — Кухаревич, Эрнест (Климчук, 46)
Колос: Волынец — Кравченко, Максименко (Петров, 46), Гавриш, Черноморец — Ильин, Милько — Морозко (Антюх, 85), Ориховский (Смирный, 76), Костышин — Селезнев (Исаенко, 76)
Предупреждения: Стаменкович, Заставный, Кухаревич — Милько, Ориховский, Черноморец, Костышин