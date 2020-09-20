В третьем туре УПЛ новичок элитного дивизиона Рух проиграл Колосу, представляющему Украину в Лиге Европы, сумев забить лишь мяч престижа, уступая по ходу встречи 0:2.

 

Рух — Колос 1:2

Голы: Русин, 90+5 — Морозко, 5, 20

Рух: Бандура — Стаменкович, Дуць (Кухарук, 46), Парамонов — Копина (Русин, 88), Глига, Мартынюк, Заставный — Мысык (Кондраков, 72) — Кухаревич, Эрнест (Климчук, 46)

Колос: Волынец — Кравченко, Максименко (Петров, 46), Гавриш, Черноморец — Ильин, Милько — Морозко (Антюх, 85), Ориховский (Смирный, 76), Костышин — Селезнев (Исаенко, 76)

Предупреждения: Стаменкович, Заставный, Кухаревич — Милько, Ориховский, Черноморец, Костышин