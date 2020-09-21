Украина

Украинец резко отреагировал на слухи в прессе касательно причин его ухода из столичного клуба.

Нападающий Динамо Артем Кравец, который вернулся в клуб в текущее межсезонье, досрочно расторг контракт с киевлянами по обоюдному согласию сторон. В прессе появилось множество слухов о причинах ухода украинского форварда, на которые он резко отреагировал посредством соцсетей.

"Как же мне "нравятся" такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера перед такой важной игрой".

"Во-первых, меня никто не выгонял из клуба. Во-вторых, мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим. В-третьих, все трансферы в Динамо проходят с согласия тренера, не нужно фантазировать, думайте головой", — написал Артем Кравец в Instagram Stories.

Напомним, ранее Артем Кравец заявил, что уходит из киевского Динамо ради попадания в сборную Украины на предстоящий чемпионат Европы.