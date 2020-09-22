Украина

Экс-нападающий Динамо рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

Артем Кравец в очередной раз заверил, что покинул Динамо исключительно по своей инициативе ради того, чтобы иметь шанс выступать за сборную Украины.

"Я просто хочу получать больше игровой практики. Моя мечта – сыграть на чемпионате Европы за сборную Украины. Это будет невозможно, если я не буду играть, а только сидеть и тренироваться", — цитирует Кравца сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Артем пробыл в Динамо около месяца, вернувшись в клуб в августе после периода в турецком Кайсериспоре.

"Все очень просто. Все произошло по моей инициативе. Но мы пришли к общему знаменателю, что мне будет лучше уйти в другую команду и получать больше игрового времени", — добавил Артем.

"У меня есть несколько вариантов. Идет процесс переговоров. Осталось мне принять решение. Думаю, через день-два вы все узнаете. Пока не хочу говорить конкретно, что и где. Украина или зарубежье? Не Украина".

Другой кандидат в сборную Украины, Александр Филиппов, также сделал выбор не в пользу УПЛ: он перешел из Десны в бельгийский Сент-Трюйден.