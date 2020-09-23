Украина

Турецкий клуб хочет арендовать люксембургского вингера.

Гёзтепе продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Динамо Жерсона Родригеса, сообщает портал Yeniasir.

Турецкий клуб хочет арендовать люксембургского вингера и ведет переговоры с киевлянами. Решение по 25-летнему игроку должен принять главный тренер Мирча Луческу.

Действующий контракт Родригеса с Динамо рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне нападающий провел 4 поединка в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что игроком Гёзтепе стал экс-нападающий Динамо Браун Идейе.