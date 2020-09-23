Украина

Опытный полузащитник сыграл не самым лучшим образом.

Шахтер в перенесенном матче второго тура Премьер-лиги с Рухом забил оба гола поединка, но сыграл вничью (1:1). Дело в том, что один из мячей "горняки" отправили в свои ворота: после попытки прервать прострел от Тараса Степаненко мяч влетел в ворота при не самой уверенной игре Корниенко и Трубина.

Стоит отметить, что с некоторых ракурсов кажется, что мяча последним коснулся Виктор Корниенко, однако на официальном сайте Премьер-лиги автором автогола значится именно Степаненко.



"Горняки" не смогли победить во втором матче Премьер-лиги кряду. Такое с ними случилось впервые с декабря 2018 года.