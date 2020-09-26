Украина

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал разгром от Динамо.

Василий Кобин считает, что после удаления в матче четвертого тура чемпионата Украины у Миная не было шансов противостоять Динамо.

"Я недоволен результатом, но доволен тем, как играли ребята, – цитирует главного тренера Миная официальный сайт Динамо. – Удаление на 15-й минуте сломало наш план на игру, нам пришлось терпеть, но ничего поделать мы не могли".

"Я не жалею, что матч был перенесен в Киев. Я считаю, что для имиджа Украины важно, чтобы наша страна была представлена в групповом раунде Лиги чемпионов двумя командами. Поэтому мы не имели морального права гонять Динамо по Украине, не давая ему как следует подготовиться к важной игре против Гента".

Матч

, в котором решится судьба путевки в групповой раунд Лиги чемпионов, состоится во вторник, 29 сентября.