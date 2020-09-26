Украина

Тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с травмированными.

На пресс-конференции после победы над Минаем в четвертом туре чемпионата Украины Мирча Луческу рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

«Про Бурду вы знаете — он выбыл надолго, — цитирует главного тренера Динамо официальный сайт клуба. - Попов, надеюсь, с понедельника вернется в общую группу. Тымчик со следующей недели приступит к индивидуальной беговой работе".

"Что касается Родригеса, то вчера на тренировке он получил сильный удар, и я решил дать ему отдых. С завтрашнего дня он будет заниматься в общей группе".

Матч Динамо — Гент, в котором решится судьба путевки в групповой раунд Лиги чемпионов, состоится во вторник, 29 сентября.