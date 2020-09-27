Украина

Главный тренер Днепра-1 — о матче против Александрии (1:4).

Днепр-1 крупно уступил Александрии в матче четвертого тура УПЛ. Комментарий по игре дал наставник гостей Игор Йовичевич.

"Счет такой, какой мы и заслужили. Мы неудачно начали первый тайм, быстро пропустили и это повлияло на психологическое состояние команды. Соперник после забитого гола закрылся и искал собственные возможности забить на контратаках. Второй гол со стандартного положения сориентировал соперника на защиту еще больше".

"По нашему мнению, тот фол, возможно и был сомнительный, но судья его зафиксировал. Во втором тайме мы уже поздно стали остро играть, а соперник использовал стандартные положения, когда концентрация важнее тактических действий".

"К тому же, каждый пропущенный мяч влиял на психологическое состояние игроков, и в этом направлении мы должны много работать. Чтобы быть в футболе сильнее, надо играть с головой, быть прочными, терпеть. Будем разговаривать с руководством клуба, чтобы в эти дни приобрести футболистов и иметь в команде более серьезную конкуренцию, и после качественных тренировок уже готовиться к следующим матчам. Что же, будем делать выводы", — приводит слова Игора Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Днепр-1.