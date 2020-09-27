Украина

Хавбек прокомментировал поражение днепрян.

Полузащитник Днепра-1 Андрей Цуриков поделился своими впечатлениями после встречи с Александрией (1:4) в 4-м туре УПЛ.

"Сложно пропускать на первых минутах. Особенно это бьет психологически. Хотя мы на это старались не обращать внимания и исправить ситуацию, но где-то с этим так и не справились.

Думаю, только в последние 20 минут игры нам удался тот футбол, который от нас требует новый главный тренер. За эти дни было очень мало времени, чтобы что-то изменить, поэтому будет верным делать уже какую-то оценку после паузы в чемпионате, когда будет играть сборная. Тогда у тренера будет больше времени, чтобы рассказать нам, как он хочет, чтобы мы играли.

Сейчас у нас полоса невезения, но мы все надеемся, что она рано или поздно закончится. Конечно, мы очень хотим победить уже в ближайших матчах. Нам очень важно побеждать в каждом матче", – приводит слова Цурикова официальный сайт клуба.