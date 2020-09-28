Украина

Наставник Львова сдал положительный тест на COVID-19.

Главный тренер ПФК Львов Георгий Цецадзе не присутствовал на поединке своей команды против Зари, который прошел в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги и завершился разгромной победой луганского клуба (5:0).

В СМИ появилась информация об отставке грузинского специалиста, однако на деле наставник Львова заразился коронавирусом и не смог посетить стадион. Об этом сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Мы связались гендиректором Львова с Андреем Панькивым, который опроверг эту информацию. На данный момент — это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде. Дословно цитирую Панькива: "Куда он денется с подводной лодки?". Конечно, это шутка".

"На данный момент Георгию Цецадзе можно пожелать здоровья: у главного тренера ФК Львов обнаружен коронавирус. Мы очень надеемся, что он обязательно его победит", — заявил Александр Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Львов — Заря вы можете на Football.ua