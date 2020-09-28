Вашему вниманию обзор поединка четвертого тура украинской Премьер-лиги.
Фото: ФК Рух
28 сентября 2020, 11:50
В воскресенье, 27 сентября, Десна принимала Рух в матче четвертого тура УПЛ.
Черниговская команда одержала уверенную победу в поединке против львовских соперников.
Обзор матча:
Десна - Рух 3:1
Голы: Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 — Климчук, 30
Десна: Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой (Полегенько, 90+2) — Гуцуляк (Шевцов, 90+2), Огиря, Домбровский, Мудрик (Калитвинцев, 61) — Тотовицкий (Старенький, 89) — Дегтярев (Будковский, 60).
Рух: Бандура — Копина (Заставный, 41), Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер (Калюжный, 61) — Мысык, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук (Б. Бойчук, 74) — Кухаревич (Эрнест, 74).
Предупреждения: Мостовой, Ермаков, Будковский, Конопля — Кухарук, Глига, Кухаревич, Мысык.