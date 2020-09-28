Украина

Главный тренер Десны — о матче против Руха в УПЛ.

Черниговская команда одержала уверенную победу в поединке против львовских соперников. Комментарий по игре дал наставник Десны Александр Рябоконь.

"Конечно, есть определенные сложности, потому что небольшой перерыв между матчами, плюс дорога, плюс в Лиге Европы длительное время играли вдесятером – сложный был матч. До конца, наверное, команда не восстановилась. Хотя сегодня вышло много свежих игроков, и я рад, что они неплохо себя показали – Дегтярев забил, Мудрик, можно сказать, полноценно дебютировал в УПЛ. Вызвал беспокойство центр защиты, ведь в таком сочетании они давно не играли. Но справились".

О Гитченко и Картушове:

"Картушов получил травму еще в первом тайме с Вольфсбургом. Поэтому в перерыве мы его и заменили. Ближайшие игры он пропустит – надрыв мышц. У Гитченко после прилета поднялась температура, вчера он не тренировался. Заболел – поэтому и не играл. Имереков до конца не восстановился. Надеемся, что к следующему матчу будет готов, но тоже пока под вопросом".

О следующем матче, который тоже против Руха, но уже в Кубке Украины:

"Сейчас сложно сказать – впереди два дня. Будем смотреть на восстановление, будем выбирать план на игру. Понятно, что будем ставить задачу пройти дальше. А каким составом? Пока не готов сказать", — приводит слова Александра Рябоконя официальный сайт Десны.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Рух.