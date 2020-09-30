Украина 30 сентября 2020, 17:10 Десна — Рух: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием клубов УПЛ. Фото: ФК Десна 30 сентября 2020, 17:10 Десна проведет домашнюю встречу с Рухом в матче 1/16 финала Кубка Украины. Команды из УПЛ начали борьбу на этой стадии и сразу же сошлись в очном противостоянии. Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию матча: Следите за результатами других матчей Кубка Украины на Football.ua. Команды Десна Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте