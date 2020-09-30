Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием клубов УПЛ.

Десна проведет домашнюю встречу с Рухом в матче 1/16 финала Кубка Украины. Команды из УПЛ начали борьбу на этой стадии и сразу же сошлись в очном противостоянии.

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию матча:



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