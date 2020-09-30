Украина

Киевский клуб пока что не может допустить фанатов на стадион.

Динамо проведет ближайшие поединки на своем поле без болельщиков. Вызвано это не лучшей эпидемиологической ситуацией.

"ФК Динамо глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали высочайших вершин.

Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей.

Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до наступления стабилизации по эпидемситуации.

Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды — получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву Закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион.

Поэтому ближайшие наши домашние матчи, к сожалению, пока будут проходить без участия зрителей. Запасемся терпением и надеждой на долгожданную встречу", — гласит официальный сайт киевлян.

Динамо проведет ближайший домашний поединок против Зари в воскресенье, 4 октября.