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В новом выпуске Николай Балецкий с представителем ISPORT.ua обсудили поединок Динамо с Гентом.

Динамо повторно обыграло Гент на стадии плей-офф Лиги чемпионов и прошло в групповой этап турнира.

Мирча Луческу проделал хорошую работу за короткий период времени и вернул гимн главного еврокубка для болельщиков киевлян.

Главный редактор Football.ua Николай Балецкий в новом подкасте обсудил вместе с Сергеем Горбаченко успех Динамо в Лиге чемпионов.