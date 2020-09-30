Другое 30 сентября 2020, 17:55 Луческу — в огне, Динамо — в Лиге чемпионов: новый подкаст Football.ua В новом выпуске Николай Балецкий с представителем ISPORT.ua обсудили поединок Динамо с Гентом. фото getty images 30 сентября 2020, 17:55 Динамо повторно обыграло Гент на стадии плей-офф Лиги чемпионов и прошло в групповой этап турнира. Мирча Луческу проделал хорошую работу за короткий период времени и вернул гимн главного еврокубка для болельщиков киевлян. Главный редактор Football.ua Николай Балецкий в новом подкасте обсудил вместе с Сергеем Горбаченко успех Динамо в Лиге чемпионов. Football.ua · Луческу — в огне, Динамо — в Лиге чемпионов: новый подкаст Football.ua Люди Мирча Луческу Команды Гент Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте