Украина

Наставник днепрян прокомментировал успех команды.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич поделился своим мнением о победе над Горняком-Спорт (5:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Это важная победа для нас с психологической точки зрения. Кубковые матчи всегда неожиданные, и бывает, что лучшие клубы их проигрывают. Это первая победа за время, что я здесь, и думаю, это только начало. В первом тайме мы здорово играли, а во втором несколько потеряли структуру. В дополнительное время команда показала и характер, и умение. Что мы не имеем права делать против любого соперника – это дарить голы. Это недопустимо. После победы я очень счастлив.

Победу хочу подарить Алексею Чичикову. Мы сочувствуем его потере отца, и команда хотела подарить ему победу сегодня.

Очень важно психологическое восстановление. Будем больше готовиться теоретически, анализировать Ворсклу. Сейчас нас очень большое напряжение, но победа даст нам уверенности и положительных эмоций, чтобы перед перерывом мы подарили болельщикам победу", – приводит слова Йовичевича официальный сайт клуба.