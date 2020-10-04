Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Колос примет на своем поле Мариуполь в матче очередного тура украинской Премьер-лиги.

Колос — Мариуполь

Воскресенье, 4 октября, 19:30. Колос, Ковалевка. Главный арбитр — Виктор Копиевский (Кропивницкий). Прямая трансляция на канале Футбол 1.

После матчей Кубка Украины команды возвращаются к борьбе в рамках УПЛ. К этому матчу Колос и Мариуполь подходят в качестве соседей по турнирной таблице, имея в активе по семь очков. Для обоих коллективов поединок будет иметь принципиальное значение, учитывая их желание побороться за место в зоне еврокубков.

Мариуполь является особенным соперником для Колоса, поскольку именно против него ковалевский клуб провел дебютный поединок в элитном дивизионе в прошлом сезоне и одержал первую в истории победу со счетом 2:1. В ответном матче тогда приазовцы взяли реванш и победили со счетом 2:0, однако, когда команды в очередной раз сошлись в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, то сильнее оказались подопечные Руслана Костышина.

На неделе Колос минимально обыграл на выезде Прикарпатье, вырвав победу лишь в конце поединка благодаря голу с пенальти. Мариуполь же обыграл Викторию 3:1, но этот результат дался не так просто, как может показаться, глядя на итоговый счет.

В этом поединке команды могут подтвердить свои амбиции и готовность побороться за еврокубки в следующем сезоне.

Дисквалифицированный: Никита Петерман (Мариуполь).