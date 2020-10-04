Украина

Словенец прокомментировал предстоящую встречу с луганчанами.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча с Зарей в 5-м туре УПЛ.

"Настроение уже давно не было столь хорошим. Мы наконец попали в Лигу чемпионов. Все три года в Динамо мечтал сыграть в этом турнире. Но сначала нас ждет воскресный матч с Зарей. Мы знаем, что это хорошая команда, и не можем расслабляться. Сейчас мы находимся на первом месте в чемпионате и хотим сохранить за собой эту позицию.

В прошлом году у нас были непростые игры с Зарей, мы знаем, что это качественная команда с хорошими игроками и тренером. Мы просматривали последние матчи – ничейный с Шахтером и разгром Львова. Знаем, как их обыграть, подготовимся еще лучше в процессе тренировок и будем стараться победить.

Это только начало сезона. Считаю, что Заря завершит чемпионат в первой пятерке. Заря играет в атакующий футбол, поэтому матч будет как всегда интересным. Для болельщиков это точно плюс", – приводит слова Вербича официальный сайт клуба.

Матч Динамо – Заря состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 17:00. Следить за событиями поединка в онлайн-трансляции на Football.ua.