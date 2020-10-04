Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Киевское Динамо в рамках 5-го тура УПЛ на своем поле будет принимать луганскую Зарю.

Динамо – Заря

Воскресенье, 4 октября, 17:00. Стадион НСК Олимпийский, Киев. Катерина Монзуль – главный арбитр встречи. Телетрансляция на телеканале 2+2.

Один из центральных матчей тура будет сыгран в Киеве. Подопечные Мирчи Луческу постараются продлить свою безпроигрышную серию и взять 3 очка в матче против команды Виктора Скрипника.

Луганчане неубедительно стартовали в этом сезоне, но постепенно пришли в себя. Заря в 3-м туре сумела отобрать очки у донецкого Шахтера (2:2), а в следующем луганские футболисты не заметили на своем пути ПФК Львов (5:0).

На неделе Динамо обыграло бельгийский Гент со счетом 3:0, что позволило столичным футболистам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Наверняка, Мирча Луческу даст отдохнуть некоторым футболистам, которые участвовали в том матче, но сильной ротации все же ожидать не стоит. Ведь румынский специалист в матче против Львова уже увидел, насколько по-разному может играть его команда. А потому, скорее всего, будет всего лишь несколько изменений в стартовом составе в сравнении с матчем, который был сыгран во вторник.

Поскольку нет дисквалифицированных футболистов, очень может быть, что Виктор Скрипник не станет менять свой победный состав, который добыл 3 очка в матче со Львовом. Единственным тактическим изменением может быть то, что Громов, который в матче против Львова исполнял роль второго форварда, в игре против киевского Динамо будет действовать пониже.

Статистика очных встреч

Всего сыграно: 50 матчей (34 победы Динамо, 11 ничьих, 5 побед Зари), забитые мячи 110:38.

В УПЛ сыграно: 46 матчей (30 побед Динамо, 11 ничьих, 5 побед Зари), забитые мячи 99:35.

На поле Динамо: 23 матча (18 побед Динамо, 2 ничьи, 3 победы Зари), забитые мячи 59:14.

На поле Зари: 23 матча (12 побед Динамо, 9 ничьих, 2 победы Зари), забитые мячи 40:21.

Самый результативный матч: 4:4 (2017/18).