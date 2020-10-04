Украина

Наставник киевлян прокомментировал результат встречи.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о ничьей с Зарей в 5-м туре УПЛ.

"Сложная игра против хорошего соперника. Считаю, что у нас было больше моментов для взятия ворот. Одна наша ошибка, после которой мы пропустили, мне показалось, что вратарь хотел поймать мяч – его надо было выбить. Хорошо, что сравняли.

Мы были после сложной игры с Гентом, где потеряли основных игроков Буяльского и Супрягу, поэтому в какой-то мере результат и вышел отсюда.

Чтобы укрепить состав, нужно брать игрока из сборной или из топового клуба, на данный момент этого не получается, поэтому все молодые игроки и игроки команды должны понимать, что им нужно еще больше трудиться, мы ставим на них большие надежды. Они должны быть не на уровне академии", – рассказал Луческу в эфире программы Профутбол.