Украина

Полузащитник Динамо дал комментарий после игры с Зарей.

Динамо не смогло обыграть Зарю в поединке пятого тура. Голом за Динамо отметился Вербич, который не видит трагедии в ничейном результате.

"У нас было больше моментов, а Заря больше владела мячом. Но, я думаю, мы хорошо закрывали зоны, которые они обычно здорово используют. Словом, мы хорошо "прочитали" их тактику, но, к сожалению, не получилось забить второй мяч в конце поединка. Мы должны еще больше атаковать.

Хорошо знали, как играет Заря, что футболисты гостей много бегают. А поскольку сейчас разрешены пять замен, во втором тайме они еще прибавили за счет свежих футболистов. Но у нас хорошая команда, есть много индивидуально сильных игроков. Жаль, что матч закончился вничью, но 1:1 – тоже не конец света.

Мой гол? Была хорошая передача, я тоже хорошо развернулся и забил", приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Заря.