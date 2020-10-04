Украина

Португалец прокомментировал результат матча с черниговским клубом.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о ничьей с Десной в матче 5-го тура УПЛ.

"Команда, особенно во втором тайме, действительно показала характер и гналась за тем результатом, которого мы хотели. Не всегда наилучшим образом, но так как мы уже проигрывали после плохого первого тайма… Мы очень хорошо начали и забили гол. Но затем совершили некоторые ошибки, что позволило «Десне» заработать преимущество. Сложный момент.

Мы уже три раза сыграли вничью на выезде: с Зарей, Рухом и Десной. Две из трех – команды Лиги Европы. Нам действительно было сложно с ними. В этом году чемпионат очень непрост. Два главных претендента на титул – как Динамо, так и мы – сегодня сыграли вничью. Это значит, что чемпионат будет весьма конкурентным, очень сложным. И календарь, который впереди, сделает этот чемпионат еще сложнее, плотнее.

Действительно, мы сейчас переживаем не лучший момент при обороне. Для футбола нормально то, что я сейчас скажу: да, я беру на себя эту ответственность. Все знают, что тренер берет на себя ответственность, когда такое происходит. Но мы совершили ошибки, которые ненормальны, атипичны для нас. Мы буквально дарим сопернику возможности забивать такие голы. Это не наше, это – не мы. Мы отрабатывали эти нюансы все это время, и я думал, что сегодня мы будем в этом лучше.

Во втором тайме мы рисковали всем. Поставили Дентиньо и Фернандо нападающими, Тайсона – на позицию атакующего полузащитника, плюс два вингера, а потом еще Витя Коваленко нападающими… В обороне у нас осталась лишь линия из троих футболистов. В ней находился Додо, который проводил великолепные атаки на правом фланге… Мы рисковали всем. Характер команды мог бы привести нас к победе, но мы сегодня играли и добились этой ничьей не наилучшим образом. Было большое желание, но мало качеств", – приводит слова Каштру официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Десна впервые в истории отобрала очки у Шахтера.