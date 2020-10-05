Украина

Шахтер благодаря голу Дентиньо (!) спас ничью в матче против Десны.

Десна и Шахтер расписали результативную ничью 2:2 в Чернигове в еще одном центральном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Football.ua представляет анализ вчерашней встречи.

Стартовые схемы

Александр Рябоконь не мог рассчитывать на Ефима Коноплю и Михаила Мудрика, которые принадлежат Шахтеру. Первого заменил Павел Полегенько справа в защите, а вместо второго в стартовый состав вернулся Владислав Калитвинцев. Также, по сравнению с матчем прошлого тура против Руха, на скамейке остался Максим Дегтярев, а его место занял Филипп Будковский. Рябоконь выстроил 4-4-1-1 с Андреем Тотовицким на позиции поднападающего.

Накануне матча пресс-служба Шахтера сообщила, что Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Маркос Антонио и еще ряд игроков работали индивидуально. В итоге, опорный полузащитник остался на скамейке запасных, но попал в заявку. Последние два не смогли принять участие в матче в Чернигове. Луиш Каштру вынужден был выпустить пару центральных защитников Давид Хочолава-Николай Матвиенко. Слева в защите уже традиционно для этого сезона вышел Виктор Корниенко, а в центре поля появились Майкон и Алан Патрик, немного выше — Виктор Коваленко. В итоге, 4-2-3-1 от тренерского штаба Шахтера.

Билд ап

Начнем с Шахтера. Здесь все кажется намного интереснее. Десна встречала "горняков" средним-высоким блоком. Команда Рябоконя на регулярной основе не душила Шахтер высоким блоком, а скорее периодически его включала, перекрывая пути передач и мешая начинать атаки. Учитывая, что Кривцова заменил Хочолаву, делаем вывод, что Шахтер еще потерял в качестве в плане первого паса центральных защитников. В первом тайме (!) к паре Хочолава-Матвиенко опускался Майкон. Таким образом менялась роль и Коваленко. Виктор опускался на одну линию с Патриком и должен был заниматься транзитом мяча. Внимание на тактическую доску.

На поле все это выглядело следующим образом. Запомните расположение футболистов Десны. Об это мы еще поговорим ниже.

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Эти сочетания актуальны в контексте лишь первого тайма. В чем, собственно, проблема? Из-за того, что центральные защитники не самостоятельные в плане продвижения мяча, на помощь им приходит Майкон. Таким образом, ниже опускается Коваленко — Шахтер теряет одного футболиста, который мог бы располагаться между линиями ближе к штрафной соперника. Если еще учесть, что и Тайсон и Марлос регулярно "шли на глубину" в поисках мяча, то перед защитниками Десны регулярно мелькал один Мораес и крайние латерали — Корниенко и Додо. Правда, с крайними защитниками Шахтера регулярно отрабатывали Калитвинцев и Гуцуляк — соответственно. Поэтому, могло показаться, что Десна иногда играет в шесть защитников.

В перерыве Каштру снимает Патрика и выпускает Степаненко, а Майкон теперь не садится к центральным защитникам и выполняет скорее роль "восьмерки". Соответственно, Коваленко располагается ближе к форварду.

Также роль человека, который помогает защитникам выводить мяч из-под прессинга Десны стал выполнять Степаненко.

Поговорим и о билд апе Десны. Правда, здесь намного меньше интересных моментов. Чаще всего команда Александра Рябоконя выходила из начальной фазы атаки с помощью вертикальной передачи вперед в исполнении Тамма или же Ермакова. Также на помощь защитникам опускался Владислав Огиря, который был очень неплох в работе с мячом под давлением.

Компактность — главный успех Десны?

Шахтер снова не создал массу моментов. Можно искать причину в недостаточно хорошем уровне игры лидеров команды, что тоже правда. Но лучше всего обратить внимание на грамотные построения команды Рябоконя. Десна играла очень компактно и это главный слоган этой части текста. Черниговцы чередовали высокий блок со средним. Если же отобрать мяч на чужой половине поля или же в центральной зоне не получалось, в ход шел и низкий блок.

Десна выстраивалась в 4-4-2, где Тотовицкий и Будковский перекрывали пути для передач. Учитывая, что в первом тайме Майкон садился ниже, то в центре получалась ситуация 2в2 — Огиря и Домбровский против Патрика и Коваленко. Крайние полузащитники Десны отвечали за крайних защитников Шахтера.

В построениях Десны не было разрывов между линиями. Поэтому "горнякам" было крайне сложно доходить до финальной трети. Если же "оранжево-черные" с помощью серии коротких передач в одно-два касания подбирались к 16-метровой зоне, то там их уже ждал низкий блок, где в последнюю линию выстраивались шесть игроков Десны, к четверке защитников присоединялись крайние полузащитники.

У игроков Шахтера нет много пространства между линиями, которое можно было бы заполнять.

Единственное, что Мостовой на мгновение нарушил цепочку из шести обороняющихся игроков. Также обратите внимание, что у Шахтера нет пространства вообще.

Матч переходных фаз и стандартов

Жозе Моуриньо называет переходными фазами контрпрессинг и контратаки. Именно великолепная игра Десны в этих компонентах позволила команде отобрать очки у Шахтера (хотя тут непонятно еще кто у кого отобрал). Практически все опасные моменты Десны были созданы на контратаках или же вследствии отбора в центре и на чужой половине, после чего следовал мгновенный переход в финальную фазу атаки. Первый гол Десны — это контратака. Второй гол Десны — отбор на чужой половине поля и атака вторым темпом. Вроде бы все закономерно — это и есть игра Десны. У команды Александра Рябоконя никогда не получались затяжные позиционные атаки.

Но и Шахтер свой второй гол забил, когда Десна не успела выстроить свои 3 линии обороны. Правда, это скорее про неслаженный высокий прессинг черниговцев.

Шахтер вытянул семь футболистов Десны на чужую половину поля. Тете остался один на один с Мостовым и очень легко с ним разобрался. Дальше у "горняков" появилось наконец так много пространства, о котором они мечтали весь матч.

Еще один забавный момент, который интересно было бы разобрать — первый гол Шахтера и ошибку игроков Десны при угловом у своих ворот. К слову, именно Десна считается чуть ли не лучшей командой в УПЛ по стандартам у чужих ворот, но тут получилось наоборот.

Видим, что Десна при этом стандарте играет с "зонной" опекой: шесть защитников с ружьями стерегут клочок поля у своих ворот. Игроков Шахтера на два меньше. В момент подачи все шестеро ориентированы на мяч и не видят расположения "горняков". В итоге, Коваленко отклеился от своих трех партнеров, которые побежали бороться вверху и добил мяч в сетку, будучи совершенно свободным.

Подытоживая. У защитников Шахтера вновь были проблемы с билд апом. Из-за этого теряли одного футболиста, который мог располагаться ближе к Мораесу. Во втором тайме эта проблема была решена. Но возникла еще одна — как взломать низкий блок Десны. Шахтер катал мяч на подступах к штрафной площади, переводя мяч с фланга на фланг, но проникающих передач в глубь штрафной не было.

У Десны отлично работал эффект "пружины". Команда великолепно готова физически и очень быстро переходит из одной фазы атаки в другую. Отдельные комплименты стоит сказать Гуцуляку и Калитвинцеву. Крайки закрыли латералей Шахтера и еще эффективно бегали в атаку. Кажется, что Десна достигла совершенства по части низкого и среднего блока. Выглядит это очень прилично.