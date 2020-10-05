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Football.ua анализирует центральный матч 5-го украинской Премьер-лиги, где Динамо и Заря поделили очки.

Динамо во второй раз в сезоне оступилось, сыграв в Киеве вничью с Зарей (1:1), но, тем не менее, продолжает лидировать в чемпионате Украины. Давайте разбираться, что мы увидели вчера на НСК Олимпийский в центральном поединке 5-го тура.

Стартовые схемы

В заявку на матч не попали Владислав Супряга и Виталий Буяльский. Оба накануне получили повреждения. Таким образом, на позиции атакующего полузащитника вышел Николай Шапаренко, место опорника рядом с Сидорчуком занял Александр Андриевский. Единственным нападающим был Беньямин Вербич. Снова на скамейке остался Виктор Цыганков. Атакующий полузащитник пребывает не в лучшей форме. В итоге, Динамо вышло в сочетании 4-2-3-1.

Виктор Скрипник использовал на позиции левого защитника Дмитрия Хомченовского. В пару Артему Громову вышел Александр Гладкий. Следственно ниже опустился Владислав Кабаев, а Владлен Юрченко занял место ближе к левому флангу. Ромб 4-4-2. Однако, пересмотрев матч, заметил, что лишь позиция Иванисени "зафиксирована". Все остальные полузащитники и пара форвардов регулярно менялись местами.

Прессинг

Заря Скрипника ассоциируется с высоким прессингом, однако уже из стартовых составов стало понятно, что играть высоким блоком луганчане вряд ли будут — это явно не стихия Гладкого. По части прессинга удивило Динамо. Особенно, что касается первой половины первого тайма. Об этом и будем говорить подробнее.

Итак, Динамо высоко накрывало соперника, когда тот пытался разыгрывать коротко. И это работало. Триггером для запуска цепочки давления были передачи назад на центральных защитников или же вертикальный пас вперед на центральных полузащитников — Юрченко или Кочергина. Обычно Динамо при обороне выстраивается 4-4-2, к нападающему поднимается атакующий полузащитник. Такое сочетание работало и в этом матче. Однако были моменты, когда в фазе прессинга Динамо располагалось 4-3-3. Шапаренко отвечал за Иванисеню. Вербич перекрывал путь для вертикальной передачи или же играл против Абу Ханы, а Карлос Де Пена (!) поднимался выше и встречал Вернидуба.

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Динамо регулярно отбирало и подбирало мяч в центре поля или же на половине соперника, заставляло регулярно ошибаться Зарю. Правда, средний/высокий прессинг Динамо лишь однажды привел к действительно опасному моменту — Юрченко стелился в подкате и вывел Де Пену один на один с Шевченко, но голкипер Зари в гандбольной манере отбил мяч после удара уругвайца.

Часто на помощь защитникам Зари опускался ниже Владлен Юрченко. За одного из лидеров луганчан, когда тот бежал помогать в билд апе, поочередно отвечали Сидорчук и Родригес.

В этом и заключалась задумка Луческу: Динамо перекрывает соперника на чужой половине поля и при удачном отборе команда уже находится с мячом вблизи штрафной; Заря испытывает трудности с доставкой мяча в финальную треть. Таким образом, Динамо бОльшую часть матча проводило в центральной зоне или же на половине поля соперника, меньше разыгрывало коротко от своих ворот и не подвергало себя риску обрезаться у своей штрафной, находясь под высоким прессингом Зари.

В предыдущих матчах УПЛ мы видели Динамо, которое после атаки откатывается на свою половину поля и играет средним блоком.

У Динамо нет замены Буяльскому

Функции Виталия Буяльского — принять и резко развернуться лицом к чужим воротам, врываться в свободные зоны и тем самым путать защитников, уводить за собой соперников и открывать партнерам пространство. 69 минут минут на позиции Буяльского играл Николай Шапаренко. Десятому номеру Динамо не хватало резкости, когда надо было развернуться с мячом. Шапаренко часто ошибался в обыгрыше и ничего не показал в плане плеймейкинга. Заключительные 20 минут на позиции атакующего полузащитника провел Богдан Леднев, но тоже абсолютно н-и-ч-е-г-о.

Шапаренко в этом сезоне открылся как футболист, который способен выполнять роль "восьмого номера", то бишь задавать темп атакам, их направление, продвигать мяч из начальной стадии атаки в заключительную. Похоже, когда надо играть без мяча и грамотно открываться между линиями, Николай теряется. Многие болельщики походу трансляции ждали Миккеля Дуэлунда, но и датчанин по своему профайлу и близко не напоминает Буяльского.

Как доставить мяч в штрафную?

Этот риторический вопрос касается обеих команд!

Луческу придумал интересное решение с прессингом, но Динамо испытывало проблемы в финальной трети. Главный вопрос — как доставить мяч в штрафную площадь? Во вчерашнем матче Динамо делало это с помощью навесов (21 штука), с качеством есть проблемы. Вспоминается лишь один опасный момент после передачи с фланга — Родригес навесил на дальний угол вратарской, куда за спину соперникам убежал Шапаренко, но с ударом Николая справился вратарь Зари.

Второй момент — это вертикальные передачи на Вербича, который должен был либо резко развернуться как в моменте с забитым голом, либо в касание скинуть на набегающего лицом партнера. Такой ход работал крайне редко. Казалось, что выход Цыганкова поправит сухость Динамо в атаке. Однако Виктор лишь несколько раз в фирменном стиле обыгрался с Беньямином в стенку, но ни ударов, ни острых передач в исполнении 15-го номера мы так и не увидели.

Проблемы с созданием моментов были и у Зари. После матча Скрипник заявил, что команда "выкарабкивается из ямы, которая была в начале сезона". Однако кто-то считал, сколько раз Заря ударила из пределов штрафной площади? ДВА! Первый — Кабаева классно вывели на ударную позицию, но мяч после его удара полетел в руки Бущана. Второй — Перович, откровенно говоря, простил Динамо на 78 минуте, не попав в угол с метров девяти. Правда, секундой ранее Илья Забарный поскользнулся на ровном месте. Зато Заря регулярно била издали. Один раз залетело, после остальных ударов мяч улетал на второй ярус НСК Олимпийский. Многим Заря очень симпатична за новые веяния и несколько романтично-атакующий футбол. Но во вчерашнем матче команда нанесла два удара из пределов штрафной площади. К тому же, второй — это скорее элемент случайности, а не разыгранная до верного атака. В этом компоненте у Зари большущие проблемы.

Динамо помимо забитого гола создало еще два очень хороших момента, о которых мы уже вспоминали — выход Де Пены и удар Шапаренко в ближний угол после навеса Родригеса. Сейчас Луческу нужно решить проблему с травмой Буяльского. Замены Виталию пока что нет, а те футболисты, которые есть в распоряжении у Мирчи другого профайла. Кстати, сегодня последний заявочный день. Ждем подписаний!

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