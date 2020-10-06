Украина

Экс-игрок киевлян вспомнил о завоевании еврокубкового трофея.

Легендарный полузащитник Динамо Леонид Буряк поделился воспоминаниями о завоевании Супекубка Европы-1975, с момента завоевания которого прошло 45 лет.

"В первую очередь, это был большой праздник, становление нашей команды. Было интересно сопоставить себя с футболистами Баварии, семь-восемь человек из которых были игроками национальной сборной ФРГ – действующих чемпионов мира. Ну и, конечно, сумасшедший ажиотаж перед матчем – по-моему, поступило около миллиона заявок на игру. Мы сильно отыграли как на выезде, так и дома, подарив болельщикам незабываемые эмоции. Наверное, уже после этой победы мы получили признание не только в Союзе, но и во всем мире.

Та динамовская команда была сильна атакой, у нас были просто сумасшедшие средняя линия и нападение. Мы очень много создавали моментов в каждой игре, один Блохин раза по четыре за матч убегал один на один с вратарями, много забивали. Веремеев бил, Мунтян бил, Колотов бил, Буряк бил, Блохин бил, Онищенко бил… Соперники не знали, от кого ждать угрозы.

Когда нам вручали трофей, там была его маленькая копия – и она куда-то пропала. Никто так тогда и не понял, куда она делась. Через года, когда я праздновал 50-летие, бывший председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Украинской ССР Михаил Бака вручил мне сверток, но попросил открыть его уже по приезду домой. Прошло несколько дней, я снес все полученные подарки в гараж, и начал разбирать их. Разворачиваю этот сверток – а там как раз эта копия Суперкубка, только черного цвета. Михаил Макарович честно признался, что хранил там сахар, представляете! Я отдал эту копию ювелиру, который почистил ее, и через какое-то время я принес ее в кабинет к президенту Динамо Игорю Михайловичу Суркису, где торжественно вручил. А что касается оригинала трофея, то он действительно огромный. Даже сейчас уже и не вспомню, сколько туда бутылок шампанского было вылито – то ли 28, то ли 38", – рассказал Буряк в интервью официальному сайту клуба.