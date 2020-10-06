Украина

Бразильский хавбек стал автором гола в ворота Десны в матче пятого тура УПЛ.

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги Десна сыграла вничью с Шахтером со счетом 2:2, пропустив второй гол от соперника лишь в финальном отрезке поединка. Полузащитник "горняков" Дентиньо поделился эмоциями от результата матча, по итогам которого черниговский клуб впервые в истории отобрал у его команды очки.

"Был очень тяжелый первый тайм с Десной. Пропустили два гола в ситуациях, нам не свойственных. Украинский чемпионат прибавляет, и наша команда должна быть более внимательной в игре, чтобы вернуться к победам. Чтобы Шахтер вновь занимал то место, которое заслуживает, – первое".



"После трех ничейных результатов действительно, сложно. Нам не нравится терять очки, мы обязаны прибавлять. Будем много-много тренироваться, чтобы, когда начнутся матчи, снова начать побеждать и выйти на первое место".



"Это очень важный гол. Я долго ждал, когда наконец вернусь на поле, при этом всегда хорошо тренировался. Сейчас, имея такую возможность, я забил. Надеюсь, продолжу показывать свой футбол не только когда уступаем, но и когда выигрываем. Буду помогать Шахтеру, ведь я прекрасно знаю свой потенциал. У меня есть многое, чтобы помочь клубу. Очень трудно не выходить на поле и не иметь игрового времени. В сложный момент меня поддерживала семья, и я очень счастлив, что свое возвращение на поле отметил голом. Уверен, смогу забить еще очень много мячей за Шахтер и быть полезным".

"В первую очередь отдохнуть ментально. Никто не доволен сложившейся ситуацией. Необходимо работать, тренироваться больше, больше и больше. Чтобы, когда мы вернемся после паузы, Шахтер мог побеждать, побеждать и побеждать", — приводит слова Дентиньо официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча между Шахтером и Десной вы можете на Football.ua.