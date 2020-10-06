Украина

Андрей Пятов и Тарас Степаненко тесты на COVID-19 не сдавали.

Футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды Шахтера сдали тесты на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Несмотря на это, "горняки" продолжают оставаться на самоизоляции, а восьмого октября они пройдут повторное тестирование, по итогам которого будет принято решение о возможном возобновлении тренировочного процесса.

Отметим, что тесты на COVID-19 не сдавали Андрей Пятов и Тарас Степаненко, у которых накануне выявили коронавирус, а Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в свои национальные сборные на поединки Лиги наций.

Напомним, что в сборную Украины не смогли отправиться все футболисты Шахтера из-за случаев заражения коронавирусом, которые выявили в стане "горняков".