Украина

Похоже, румынский полузащитник таки продолжит карьеру в Киеве.

Киевское Динамо сначала опубликовало информацию об аренде Тудора Белуцэ у Брайтона, но вскоре удалило новость со своего официального сайта и страниц в социальных сетях.

Тем не менее, 21-летний Белуцэ есть в заявке Динамо на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Это дает основания полагать, что трансфер все же состоится.

Также Динамо сегодня заключило контракты с украинским защитником Владимиром Костевичем и бразильским хавбеком Клейтоном.