Украина 06 октября 2020, 22:52 Белуцэ вошел в заявку Динамо на Премьер-лигу Похоже, румынский полузащитник таки продолжит карьеру в Киеве. Тудор Белуцэ, Getty Images 06 октября 2020, 22:52 Киевское Динамо сначала опубликовало информацию об аренде Тудора Белуцэ у Брайтона, но вскоре удалило новость со своего официального сайта и страниц в социальных сетях. Тем не менее, 21-летний Белуцэ есть в заявке Динамо на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Это дает основания полагать, что трансфер все же состоится. Также Динамо сегодня заключило контракты с украинским защитником Владимиром Костевичем и бразильским хавбеком Клейтоном. Люди Тудор Белуцэ Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте