Украина

Киевляне заполучили бразильца на правах свободного агента.

Динамо подписало контракт с Клейтоном, сообщает официальный сайт киевлян. Футболист может сыграть на любой позиции в атаке.

Клейтон пребывал в статусе свободного агента с конца июня и тренировался вместе с Динамо.

Его последним клубом был Атлетико Минейро, а до этого он выступал за Васко Да Гаму, Байю и Коринтианс. Также на его счету четыре гола в шести матчах за сборную Бразилии U-23.

Отметим, что Клейтон уже выходил в составе "бело-синих" во время контрольного поединка против Колоса.

Напомним, что Динамо не успело подписать нападающего Фламенго до закрытия трансферного окна.