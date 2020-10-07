Украина

Легендарный вратарь рассказал о своем возможном участии в матче.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал свое попадание в заявку на товарищеский матч с Францией.

"Во-первых, хочу сказать, что это выглядит немного сенсационно. Было бы смешно, если бы не так плачевно для нашей команды. Три вратаря с положительными тестами. Было принято такое решение. В принципе, я свою физическую форму поддерживаю, но уверен, что Жора [Бущан] свинью мне не подложит и у меня не будет необходимости выходить на поле.

Чьи перчатки надевал? Андрей Пятов с нами, пусть и не физически. На тренировку его перчатки надел.

Карьеру свою я закончил конце 16-го года, после того я сыграл турнир легенд в Казахстане, это был последний раз, когда я надевал свою вратарскую форму. В январе 2018-го я прооперировал пальцы правой руки и после того я перчатки не надевал", – рассказал Шовковский в комментарии пресс-службе УАФ.



Матч Франция – Украина состоится на Стад де Франс в среду, 7 сентября, и начнется в 22:10 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.