Украина

Приазовцы заключили полноценное соглашение с вратарем.

Голкипер Олег Кудрик стал игроком Мариуполя на полноценной основе, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Вратарь поставил подпись под контрактом с приазовцами до июня 2023 года.

Кудрик изначально присоединился к Мариуполю на правах аренды в августе этого года. В составе команды Остапа Маркевича 23-летний страж ворот успел провести один поединок.

Ранее сообщалось, что Мариуполь внес в заявку на УПЛ полузащитника Шахтера Вячеслава Танковского.