Приазовцы заключили полноценное соглашение с вратарем.
Олег Кудрик, ФК Мариуполь
07 октября 2020, 15:23
Голкипер Олег Кудрик стал игроком Мариуполя на полноценной основе, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Вратарь поставил подпись под контрактом с приазовцами до июня 2023 года.
Кудрик изначально присоединился к Мариуполю на правах аренды в августе этого года. В составе команды Остапа Маркевича 23-летний страж ворот успел провести один поединок.
Ранее сообщалось, что Мариуполь внес в заявку на УПЛ полузащитника Шахтера Вячеслава Танковского.