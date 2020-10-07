Украина

Стали известны стартовые составы команд для товарищеского матча, в котором сыграют Франция и Украина.

Коронавирус COVID-19 поставил факт проведения товарищеского поединка сборных Франции и Украины под большой вопрос, однако игре на "Стад-де-Франс" все равно суждено было состояться.

Кадровый резерв коллектива Андрея Шевченко претерпел серьезные изменения на фоне травмированных и заболевших футболистов, поэтому впервые за более чем 8 лет сборную Украины можно будет наблюдать без игроков донецкого Шахтера в стартовом составе. При этом, у нашей национальной команды сразу 4 абсолютных дебютанта: Бущан, Конопля, Забарный и Зубков. И все это ложится в контекст необычного сочетания в атаке, где место "ложной девятки" займет Андрей Ярмоленко.

У соперников отмечаем явную попытку со стороны Дидье Дешама проверить ближайший резерв своей команды, поэтому атаку сборной Франции возглавит экспериментальная пара форвардов Мартиаль — Жиру, а в полузащите сыграют Усем Ауар и Эдуардо Камавинга, у которых на двоих лишь один матч за национальную команду.

Франция: Манданда — Павар, Упамекано, Ленгле, Динь — Нзонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар — Мартиаль, Жиру.

Запасные: Льорис, Меньян, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Коман, Канте, Эрнандес, Бен Йеддер.

Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко — Малиновский, Харатин, Макаренко — Шапаренко, Ярмоленко, Зубков.

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Чеберко.



Матч Франция — Украина начнется в 22:10 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.