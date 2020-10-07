Украина

Игрок занял второе место в обновленном рейтинге.

На Стад де Франс происходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины сражается с командой Франции.

В стартовом составе "желто-синих" вышел центральный защитник Илья Забарный, для которого встреча стала первой в футболке национальной сборной.

Отмечается, что Забарный дебютировал за сборную в возрасте 18 лет одного месяца и шести дней. Игрок обошел в этом показателе Андрея Шевченко (18 лет пять месяцев и 26 дней), но остался позади Сергея Реброва — 18 лет и 24 дня.

На 35-ю минуту поединка Украина уже крупно уступает сопернику, пропустив три гола.