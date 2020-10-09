Украина

Тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о причинах своего прихода в Динамо.

Мирча Луческу признался, что не может жить без футбола высокого уровня, поэтому на тренерскую работу.

"Когда выходишь на уровень, которого я добился с Шахтером, то уже не хочешь опускаться, – цитирует FCInterNews интервью тренера Динамо, опубликованное в печатной версии Tuttosport. – Можно вспомнить Траппатони, Липпи или Конте, которые в свое время перешли из Ювентуса в Интер".

"Понимаю, что я немного испортил отношения с болельщиками Шахтера, выбрав Динамо, но я хотел продолжать чувствовать себя живым. Я целый год просидел дома, а футбол — это моя жизнь, поэтому я снова хотел вернуться на высокий уровень".

В первой же очной встрече с Шахтером Луческу во главе Динамо обыграл свою бывшую команду в матче за Суперкубок Украины.