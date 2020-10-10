Лига наций

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги Наций между сборными Украины и Германии.

Турнир Лига Наций возвращается. У национальной сборной Украины прямо по курсу вновь очень сильный соперник – национальная сборная Германии.

Украина – Германия

Суббота, 10 октября. НСК Олимпийский, Киев. Орель Гринфельд (Израиль) – главный арбитр встречи. Телетрансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко в субботу в Киеве на НСК Олимпийский будет противостоять сильному сопернику – национальной сборной Германии. После поражений 0:4 от Испании и 1:7 от Франции главная задача "желто-синих" вновь не проиграть с разгромным результатом. Все мы прекрасно понимаем, вполне вероятно, что наша сборная не отвечает уровню сборных элитного дивизиона Лиги Наций, но проигрывать с таким счетом и с такой игрой в современном футболе может позволить себе разве что Мальта или же Гибралтар (при всем уважении к этим сборным), но никак не Украина.

Вся эта история с коронавирусом в донецком Шахтере, конечно же, добавляет головной боли тренерскому штабу. Хотя в расположение Украины прибыли Бондарь, Коваленко и Марлос, основными игроками национальной команды, которые на данный момент выглядят просто-таки безальтернативно, являются Тарас Степаненко и Николай Матвиенко. А эти двое по известной причине, к сожалению, не смогут помочь украинской сборной в ближайших матчах. Также в сборную приехал голкипер Зари Никита Шевченко. Андрей Николаевич еще и молодого Резника из Ворсклы подтянул после его поединка за молодежку против Румынии. Таким образом, у Украины уже есть 3 вратаря и Александру Шовковскому не стоит переживать, что вновь придется надевать перчатки.

Крупные поражения в матчах против Испании и Франции указали на слабые стороны нашей национальной сборной. Одна из них – это игра с мячом, под высоким прессингом большим числом игроков соперника. Очень много брака и потерь было как раз в этой фазе игры. Даже швейцарцы, которые нам проиграли, вполне успешно накрывали украинскую сборную на нашей половине, просто не сумели дальше конвертировать это в забитые голы, в отличии от той же Испании.

В матче против немцев хочется увидеть, как Украина провела работу над ошибками. Йоахим Лев, посмотрев игры нашей команды, явно будет давать указания своим подопечным действовать в том же ключе, что и испанцы с швейцарцами. Выходом в этой ситуации могли бы стать длинные вертикальные передачи на форварда, но Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции сказал, что сборная не будет отказываться от своей философии и будет продолжать стараться выходить из обороны в атаку за счет коротких-средних передач.

У немцев нет особых проблем с составом. Многие исполнители не смогли принять участия в прошлом товарищеском поединке против Турции, но на матч против Украины они уже будут готовы.

Йоахим Лев с уверенностью заявил, что его команда должна побеждать Украину в предстоящем матче. А Мануэль Нойер вторил главному тренеру и говорил, что Бундестим в Киев прилетел исключительно за победой. Букмекеры также уверены в победе Германии. Все в предстоящей встрече говорит в пользу немцев, даже статистика предыдущих встреч.

Статистика личных встреч

6 игр: 0 побед Украины, 3 ничьих, 3 поражения

Забитые и пропущенные голы: 5:12

Самый результативный матч: 3:3

Отмечаем, что матч-открытие нового реконструированного НСК Олимпийский Украина играла как раз со сборной Германии и тогда матч закончился со счетом 3:3. Тот матч состоялся в далеком 2011-м году, но тогда также забивали игроки, которые по сей день защищают цвета национальной сборной – Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка в составе Украины, Тони Кроос в составе Германии. А еще в том матче в составе украинцев играли Андрей Шевченко и Роман Безус. Удивительно, что еще 2 ничейных результата Украина против Германии сумела добиться также на НСК Олимпийский – в 1997-м году (0:0) и в 2001-м (1:1). Во всех этих матчах играл Андрей Шевченко, а в 1997-м году ворота сборной защищал Александр Шовковский. Много различной интересной информации для тех, кто верит в суеверия и в то, что случайности не случайны.

Глядя на исходные данные перед началом матча, только и остается, что верить в магическую силу НСК Олимпийский. Тем более, впервые, спустя долгое время, Украина сыграет при поддержке 21 тысячи болельщиков, что явно должно помочь нашим игрокам в эмоциональном плане.

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua